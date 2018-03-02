Казахстанская модель, которая судится с женой Аршавина, нашла любовь на телешоу

В начале этого года российские СМИ обратили внимание на казахстанскую модель Ольгу Семенову. Всеобщий интерес вызвала не яркая внешность девушки, а конфликт с Алисой Аршавиной. Жена футболиста приревновала его к блондинке и начала угрожать ей. На днях Ольга прилетела в Москву. Судя по всему, поездка оказалась продуктивной.

Последние пару месяцев журналисты и поклонники Андрея Аршавина не устают смаковать подробности его насыщенной личной жизни. Спортсмен стал участником очередного скандала. Его супруга Алиса устроила сцену ревности после того, как увидела видео, на котором он обнимает сексапильную модель по имени Ольга Семенова. Аршавина не стала церемониться с соперницей и начала угрожать ей. Семенова оказалась не из робкого десятка и тут же заявила на обидчицу в полицию. До суда дело так и не дошло, поскольку прямых доказательств следователи не нашли.

Впрочем, Ольга намерена добиться справедливости. На днях девушка прилетела в Москву. Судя по кадрам, которые Ольга опубликовала у себя в Инстаграме, она уже успела сняться в нескольких передачах. Одной из таких программ стала «Давай поженимся». Семенова разместила в соцсети короткий ролик, заявив в нем, что встретила достойного человека.

«Я та самая мнимая любовница Аршавина, но сегодня на «Давай поженимся» я нашла свою любовь», — сообщила модель.

Видео она сопроводила комментарием, которым явно попыталась задеть скандально известную жену футболиста. «Алиса Аршавина вы убедились, что ваш муж меня не интересует? Лариса Гузеева сказала умную вещь: ее муж когда с кем-то фотографируется, стоит скованно (максимум позволяет себе улыбку). Потому что знает, что у него есть жена любимая», — написала Ольга.

Семенова также добавила, что супруги, в первую очередь, должны ставить на место мужей, которые ведут себя слишком раскованно, а не угрожать оказавшимся рядом девушкам.

Источник Woman.ru