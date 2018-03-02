До конца 2018 года в Астане планируется запуск второй регазификационной станции

Важную роль в вопросах газификации Астаны сыграет поэтапный перевод жилого частного сектора и больших зданий на газ, сообщил аким столицы Асет Исекешев в ходе отчетной встречи, передает официальный сайт акимата Астаны.

«Мы начали проект по внедрению модели сжиженного газа. Инвестором построена регазификационная станция по проспекту Туран. С нее начата подача привозного сжиженного природного газа первому потребителю - Назарбаев Университету, завершено подключение Космического центра и Академии Министерства обороны. Также в этом году к этой станции планируется подключить крупные строительные объекты - «Алау», «Астана Арена», - сообщил А. Исекешев.

До конца 2018 года будет запущена вторая регазификационная станция «Тельмана» с охватом частного сектора жилых массивов «Пригородный», «Тельмана» и международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

По словам Асета Исекешева, в этих целях очень важно газифицировать жилые массивы «Юго-Восток», «Коктал», «Өндіріс».

В настоящее время по поручению Главы государства в правительстве обсуждается вопрос финансирования строительства магистрального газопровода.