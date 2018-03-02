Токаев: Необходимо разоблачить тех, кто использует ислам в корыстных целях

В Астане проходит форум мусульманских ученых Евразии.

Необходимо разоблачить тех, кто использует ислам в корыстных целях, в борьбе за власть и утверждение собственного господства призвал председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев в ходе форума мусульманских ученых Евразии, передает корреспондент Bnews.kz.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в нашей стране действует более 2,5 тысячи мечетей, последователи ислама составляют около 75% населения.

"Наша страна, как и другие государства мира, прилагает усилия по решению сложных экономических, политических, а также идеологических проблем. Глобализация, трансформация мировоззренческих устоев, стремительное ускорение исторического времени приводят к необходимости переоценки места веры и религиозных ценностей. В такой ситуации нередко на первый план выходят силы, которые отвергают гуманистические начала Ислама, отказываются от традиций миролюбия, толерантности, веротерпимости", - отметил Касым-Жомарт Токаев в своем приветственном слове.

Заметной политической силой спикер Сената назвал радикальные группировки, пропагандирующие идеи джихадизма, идущие по пути терроризма и экстремизма.

"Они забывают о том, что мусульмане на протяжении всей истории были открыты к диалогу со всеми, кто в таком диалоге заинтересован и не несет никому вреда. Они толкают исламский мир на путь изоляции и отсталости. Необходимо значительно усилить передовую науку и традиции культуры исламской цивилизации. Считаю, что это является одной из актуальных проблем современности, так как сегодня многие мусульманские государства испытывают трудности, связанные с нищетой, неграмотностью населения, отсталостью здравоохранения, сложной демографической ситуацией, террористическими угрозами, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией", - заявил Токаев.

Все эти вызовы требуют поиска действенных механизмов, идеологических и моральных рецептов, которые помогут вывести из нравственного кризиса и военно-политической конфронтации, добавил он.

"Свою лепту в поиск ответа на вызовы современности должны внести мусульманские ученые – улемы, которым предстоит актуализировать положения коранического учения, которые говорят о любви к знаниям и миролюбии. В этом деле улемы должны противопоставить живое слово священного Корана тем ложным интерпретациям, которые дают сомнительные проповедники. Необходимо разоблачить призывы тех, кто использует Ислам в корыстных целях, в борьбе за власть и утверждение собственного господства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Форум мусульманских ученых Евразии открыл свои двери в Астане. В мероприятии принимают участие более 35 делегатов из 21 стран Европы и Центральной Азии.

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