Судами Великобритании против Аблязова вынесены приговоры на 4,9 млрд долларов

Почти шесть лет прошло с тех пор, как он бежал от британской юрисдикции, чтобы не исполнять три одновременных 22-месячных приговора за неуважение к суду.

С девятой годовщиной бегства Аблязова от властей Казахстана, множество транснациональных судебных дел, связанных с ним, не показывает никаких признаков ослабления. Несмотря на то, что иски против него составляли сумму равную 4,9 млрд долларов США только в британских судах, почти 6 лет прошло с тех пор, как он бежал от британской юрисдикции, чтобы не исполнять три одновременных 22-месячных приговора за неуважение к суду. Американский журналист Стивен М. Блэнд в thediplomat.com опубликовал свое расследование, связанное с похождениями Аблязова.

Беглый банкир остается свободным человеком, живущим светской жизнью во Франции, одновременно преподнося свое положение как тяжелое из-за «политического преследования».

Кто же этот преступный вдохновитель, человек, который приказал убить своего бывшего делового партнера и признанный виновным в совершении «мошенничества в эпическом масштабе»?

Провинциальный мальчик превратился в клептократа

Родившийся в 1963 году в селе Галкино, Южный Казахстан, в семье с ограниченными средствами, Мухтар Аблязов окончил Московский инженерно-физический институт во время перестройки, когда успехи Советского Союза были радикально переоценены. С «ветром перемен», которые привели к подъему олигархов со всего СССР, Аблязов отказался от карьеры в ядерной физике, чтобы объять новый капитализм Дикого Запада, зарегистрировав в декабре 1992 года компанию, торгующую факсимильными машинами, фотокопировальными аппаратами и компьютерами, спустя недели после принятия законодательства, разрешающего частное предпринимательство в Казахстане.

Запустив множество предприятий в короткие сроки, Аблязов приступил к привлечению элиты по инвестированию в свой астанинский холдинг-банк, одно из первых учреждений в стране, получившее лицензию на частную банковскую деятельность. В 1998 году вместе с консорциумом инвесторов он получил заем на покупку банка Туран Алем - позже, ставшего известным как БТА Банк, - на приватизационном аукционе уценённого за 72 млн долларов США.

Примерно в то же время Аблязов был назначен главой государственной компании по управлению электрическими сетями в Казахстане (KEGOC), а позже назначен министром энергетики, промышленности и торговли Казахстана. В течение года доходы KECOG снизились на 12%, а расходы выросли на 53%, что повторилось в 1999 году, когда он был назначен генеральным директором Air Kazakhstan, быстро приведя компанию к банкротству. За безрассудство в создании партии, оппозиционной президенту Нурсултану Назарбаеву, в 2002 году Аблязов был приговорен к тюремному заключению, за злоупотребление служебным положением. Год спустя он поклялся воздерживаться от политических «приключений».

Сохраняя свою долю в БТА посредством договора о бенефициарной собственности, в 2005 году Аблязов стал председателем банка после смерти своего предшественника Ержана Татишева, который был управляющим до непонятного происшествия на охоте. Отрекаясь от своего первоначального заявления, в ноябре 2017 года Муратхан Тохмади, сказал в казахстанском суде: «Каждый раз, когда я встречался с ним (Аблязовым), он утверждал, что Ержан никогда не мог держать свое слово... Он предложил решить проблему путем физического устранения Ержана. Он предложил осуществить это во время охоты, что выглядело бы как случайная смерть. Так и случилось».

Став Председателем БТА, Аблязов теперь мог отмывать деньги от крупнейшего розничного банка в Казахстане. Это было, в основном, осуществлено путем выдачи кредитов для финансирования сделок, связанных с недвижимостью в странах СНГ, кредитов, которые раздавались через сеть подставных компаний. Действуя по принципу «банк внутри банка», из отдельной секции с высокой безопасностью головного офиса БТА в Алматы, в период с 2005 по 2009 год было одобрено кредитов на сумму не менее 8 млрд.долл. США, в основном компаниям без залога, находящимся в налоговых гаванях, в которых Аблязов имел значительную, почти исключительно анонимную долю собственности. После финансового краха и бегства Аблязова, чтобы получить убежище в Великобритании, аудит властей Казахстана обнаружил эту огромную черную дыру. В общей сложности обнаружено более тысячи компаний по всему миру, в которых Аблязов имел свой интерес, от океанариума до компаний, причудливо названных «Facebook Trading Limited».

Оболочка в оболочке

Чтобы запутать местонахождение активов, многие из этих оффшорных компаний работали на основе долговых обязательств и займах, каждый перетасовывал капитал третьим лицам, откуда он больше не мог быть восстановлен. Примером этого может служить залог в размере 118 млн. долларов США, направляемый через компанию «Starwood Contracts Limited» на Сейшельских островах, чьим бенефициарным владельцем являлся «Somerset Projects IHC», расположенный на Британских Виргинских островах, которая держала свои банковские счета в Латвии. Затем «Starwood» получила 99% акций «Archeston Solutions Inc», базирующейся на Британских Виргинских островах, которая в свою очередь контролировала 99% концерна под названием «Бизнес-инжиниринг» в Москве, которому принадлежало другое предприятие под названием «Central Engineering» в Москве. «Starwood» и «Somerset» затем взяли займ «Jollawood Trading» на Кипре на 25 млн.долларов США, которые затем кредитовали средства в «Central Engineering».

В более прямом примере, 1 млрд. долларов США был переведен из БТА в трио компаний под видом займов на новое буровое оборудование, с помощью которого можно исследовать месторождение «Мертвый-Култук» в Каспийском море. Поскольку тип буровой установки, указанный в кредитном соглашении, не был изобретен, месторождение остается нетронутым по сей день.

Именно в сентябре 2005 года в Лондоне была создана инвестиционная холдинговая компания «Eastbridge Capital», номинально принадлежавшая Александру Удовенко. Хаб, через который Аблязов перемещал свои активы по всему миру, когда адвокаты BTA «Хоган Ловеллс» попросили посмотреть компьютерные записи Eastbridge, им сказали, что компания была продана «за фунт», и ее записи потеряны навсегда. Однако, когда следователи нашли ячейку зятя Аблязова Салима Шалабаева в Финчли, Северный Лондон, в январе 2011 года, ордер на обыск позволил им открыть имеющиеся в наличии 25 ящиков документации и жесткий диск с подробным описанием дел многих из оффшорных компаний Аблязова. Разыскиваемый в России за участие в мошенничестве в 730 млн. долларов США, Удовенко уже давно исчез. Его местонахождение остается неизвестным. «Eastbridge Capital» позже появится на Кипре под названием «Euroguard Assets Limited».

«Цинизм, оппортунизм и отвращение»

Хотя Аблязову было предоставлено политическое убежище в Великобритании, и он поселился в роскошном «Карлтон-хаусе» на улице миллионеров в Хайгейте - одном из четырех британских объектов, владельцем которых был впоследствии признан. Его проблемы последовали за ним в виде судебных исков, поданых против него БТА Банком. Это была его двуличная сделка в отношении британской недвижимости, по сути, которая заставила Аблязова дать ложное показание о себе. Впоследствии судья Тире обнаружил, что он проявил «неуважение к суду» в попытке скрыть эти активы.

Приговоренный к трем одновременным 22-месячным срокам, Аблязов вскоре снова подался в бега, на этот раз от британского правосудия. Несмотря на то, что ордер на арест был выпущен, и его фото было помещено в список лиц для задержания в аэропорту, ему удалось уклониться от властей и ускользнуть во Францию.

В его отсутствие, с ноября 2012 года по март 2013 года, британские суды вынесли судебные решения против Аблязова на сумму 4,2 млрд. долларов. Лорд-судья Морис Кей отметил, что: «Трудно представить себе сторону в коммерческих судебных процессах, которая могла действовать с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством к судебным распоряжениям, чем г-н Аблязов».

Среди многочисленных британских институтов, которые пострадали от рук Аблязова - RBS, который впоследствии был выкуплен британскими налогоплательщиками, понес убытки более чем на 1,8 млрд. долл. США.

Сфера, в которой активы были успешно восстановлены, оказалась в виде четырех объектов недвижимости Аблязова в Лондоне и вокруг него. После нескольких лет судебных споров доходы от продажи этих активов были первыми средствами, которые БТА увидел.

Далее в своей статье Стивен М. Блэнд пишет о политических играх Аблязова, его "помощника", а также о предполагаемой украинской любовнице беглеца, которая впоследствии дала против него показания.

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