Тенге ослаб в конце недели

В обменниках доллар покупают/ продают за 322,3-323,5 тенге, евро - за 395-398 тенге, рубль - за 5,65-5,73 тенге.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 322,44 тенге. Минимальная стоимость доллара составила 322,2 тенге, максимальная - 322,58. Общий объем торгов достиг 70,85 миллионов долларов.

В обменниках доллар покупают/ продают за 322,3-323,5 тенге, евро - за 395-398 тенге, рубль - за 5,65-5,73 тенге.

Цена нефти марки Brent по состоянию на 11:30 по времени Астаны составила 63,9 долларов за баррель.

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