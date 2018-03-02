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Утверждены Правила отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 февраля 2018 года № 133 «Об утверждении Правил отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 6 статьи 458 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В частности, заявление подлежит отзыву из органов государственных доходов на основании налогового заявления, представленного налогоплательщиком в орган государственных доходов по месту нахождения (жительства) по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
Налогоплательщик представляет налоговое заявление, указанное в пункте 2 Правил, в случаях:
1) ошибочного представления Заявления;
2) полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации в соответствии с пунктом 3 статьи 459 Налогового кодекса;
3) внесения изменений и дополнений в Заявление в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 458 Налогового кодекса.
Для целей настоящих Правил Заявление считается ошибочно представленным в случае, если обязанность по представлению такого Заявления Налоговым кодексом не предусмотрена.
Внесение изменений и дополнений в Заявление осуществляется в случаях:
1) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов;
2) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 459 Налогового кодекса.
Отзыв Заявления производится одним из следующих методов:
1) удаления из центрального узла системы приема и обработки налоговой отчетности, который применяется по Заявлениям, представленным ошибочно или представленным по импортированным товарам, которые в полном объеме возвращены по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации;
2) замены, при котором внесение изменений и дополнений в Заявление производится налогоплательщиком путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления.
При отзыве ошибочно представленного Заявления в лицевых счетах налогоплательщика сторнирование начисленных сумм косвенных налогов производится органом государственных доходов в случаях:
1) отражения в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам ошибочно представленного Заявления, путем отзыва такой декларации по косвенным налогам по импортированным товарам;
2) отражения в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам нескольких Заявлений, в том числе ошибочно представленного Заявления, путем представления дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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