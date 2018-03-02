В соответствии с пунктом 6 статьи 458 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) утверждены Правила отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

В частности, заявление подлежит отзыву из органов государственных доходов на основании налогового заявления, представленного налогоплательщиком в орган государственных доходов по месту нахождения (жительства) по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

Налогоплательщик представляет налоговое заявление, указанное в пункте 2 Правил, в случаях:

1) ошибочного представления Заявления;

2) полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации в соответствии с пунктом 3 статьи 459 Налогового кодекса;

3) внесения изменений и дополнений в Заявление в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 458 Налогового кодекса.

Для целей настоящих Правил Заявление считается ошибочно представленным в случае, если обязанность по представлению такого Заявления Налоговым кодексом не предусмотрена.

Внесение изменений и дополнений в Заявление осуществляется в случаях:

1) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, не влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов;

2) изменения и дополнения сведений, указанных в Заявлении, влияющих на размер налоговой базы для исчисления сумм косвенных налогов, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 459 Налогового кодекса.

Отзыв Заявления производится одним из следующих методов:

1) удаления из центрального узла системы приема и обработки налоговой отчетности, который применяется по Заявлениям, представленным ошибочно или представленным по импортированным товарам, которые в полном объеме возвращены по причине ненадлежащих качества и (или) комплектации;

2) замены, при котором внесение изменений и дополнений в Заявление производится налогоплательщиком путем отзыва ранее представленного Заявления с одновременным представлением нового Заявления.

При отзыве ошибочно представленного Заявления в лицевых счетах налогоплательщика сторнирование начисленных сумм косвенных налогов производится органом государственных доходов в случаях:

1) отражения в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам ошибочно представленного Заявления, путем отзыва такой декларации по косвенным налогам по импортированным товарам;

2) отражения в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам нескольких Заявлений, в том числе ошибочно представленного Заявления, путем представления дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.