Более 5,5 тысяч нарушений ПДД выявлено за четыре дня на дорогах Алматы

Свыше пяти с половиной тысяч нарушений ПДД выявлено за четыре дня на дорогах Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В так называемой, тройке лидеров: не пристегнутый ремень безопасности - 824 факта, нарушение правил обгона и маневрирования - 643 факта, использование во время управления транспортным средством сотового телефона - 611 случаев.

«В дни проведения оперативно-профилактического мероприятия личный состав будет нести службу в усиленном варианте. Также в рамках акции «Безопасная дорога» особое внимание будет уделено контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и грузов. В частности, инспекторы дорожного движения посетят автобусные автопарки и автостоянки, где с водительским составом проведут профилактические беседы. В числе запланированных мероприятий - семинары среди учащихся учебных заведений», - информировал начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Кроме того, по данным ДВД, сотрудниками дорожно-патрульной полиции также выявлены следующие правонарушения:

- нарушение ПДД пешеходами - 291;

- проезд на запрещающий сигнал светофора - 126;

- нечитаемые или несоответствующий стандарту ГРНЗ -137;

- отсутствие технического осмотра - 96;

- создание аварийной ситуации - 82;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода - 64;

- управление ТС без документов - 34;

- незаконное переоборудование - 10;

- выезд на полосу встречного движения - 7;

- управление ТС с подложным ГРНЗ - 6;

- управление ТС лицом, не имеющим права управления - 4 и др.