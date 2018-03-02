Украинского адвоката Елену Тищенко записали в любовницы Аблязова

Впоследствии она дала показания против бывшего возлюбленного.

В продолжении своего расследования американский журналист отдельно выделил блок в статье на thediplomat.com о том, как Аблязова ловили на роскошной вилле во Франции, а также о его предполагаемой любовнице Елене Тищенко.

Как сообщает издание, после бегства из Великобритании, Аблязов стал укрываться в нескольких роскошных виллах на юге Франции. Партнер его сестры, Джоди Хадсон, который в то время занимал руководящую должность в Комиссии США по ядерному регулированию, как утверждается, снял имущество, где беглец проживал, переезжая с места на место.

В конце 2012 года имя Елены Тищенко начало появляться в юридических документах по делу Аблязова. Украинский адвокат Тищенко проводила все больше времени в штаб-квартире Eastbridge Capital в Tower 42 на улице Old Broad Street в Лондоне. Когда Тищенко прервала свои отношения с мужем, человек, названный в его ходатайстве на развод, был не кто иной, как Мухтар Аблязов.

В середине июля 2013 года, после незамедлительного отклонения процессуальных ходатайств, выдвинутых Аблязовым в Высоком суде в Лондоне, следователи, нанятые БТА, выследили Тищенко на вилле в Ницце, где она была в вызывающей одежде. После 17 месяцев интенсивных поисков следы Тищенко привели прямо к Аблязову - к этому моменту был решен вопрос о «красном уведомлении Интрепола».

"Он был замечен через занавески, кладущий цветы на кровать, готовясь к приезду своей любовницы. В течение следующих двух недель следователи выследили Аблязова. 31 июля, с воздушной и тактической поддержкой, французский спецназ штурмовал его место жительства. Аблязов провел следующие три года в заключении", - пишет издание.

А арестованная в московском отеле через месяц за мошенничество и отмывание денег, Тищенко пошла на сделку с правоохранительными органами и стала свидетельствовать против своего бывшего возлюбленного в обмен на амнистию от судебного преследования. Необходимо отметить случившееся впоследствии совершенно абсурдное событие - в течение последующего года Тищенко была назначена главой правительственной антикоррупционной службы в Украине, хотя вскоре ее уволили за то, что она не раскрыла происхождения сделок с недвижимостью в Великобритании и Франции.

В течение следующих трех лет, в большей части которых Аблязов был заключен в тюрьму Флери-Мерогиса, он продолжал протестовать, заявляя о своей невиновности. «Все неверно. Все было сфабриковано в Казахстане, - сказал он суду в Экс-ан-Провансе. - Я убежден, что меня преследуют по политическим мотивам».

9 января 2014 года суд надлежащим образом одобрил запрос России о его выдаче. Это решение было поддержано апелляционными судами, распоряжение о выдаче было подписано тогдашним премьер-министром Мануэлем Валлом в 2015 году. 9 декабря 2016 года, однако, Совет Европы отменил все предыдущие приговоры на том основании, что запрос о выдаче был сделан по политическим мотивам. Хотя логика этого судебного разворота по-прежнему остается не понятной, по меньшей мере, эксперт по ситуации, которая согласилась прокомментировать дело на условиях анонимности, сослалась на более широкие геополитические проблемы и уровень низких отношений между Францией и Россией в качестве ключевых факторов решения.

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