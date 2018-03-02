Основатель футбольного клуба обрадовался победе команды и умер

Основатель футбольного клуба «Шамбли» Вальтер Лузи скончался через несколько часов после выхода команды в полуфинал Кубка Франции. Об этом сообщается на странице французов в Facebook.

28 февраля Лузи присутствовал на матче, где «Шамбли» обыграл «Страсбур» в 1/4 финала Кубка Франции со счетом 1:0 и впервые вышел в полуфинал турнира. «Я уверен, что он увидел победу своей команды, и это была последняя и главная его радость», — заявил судья матча Николас Рейнвилл.

Лузи умер в возрасте 77 лет. Он создал клуб вместе с сыновьями Флавио и Бруно в 1989 году. «Шамбли» начал свое выступление с любительского турнира, пятого районного дивизиона.

На данный момент команда выступает в третьем по силе дивизионе Франции. В текущем сезоне клуб занимает предпоследнее (16-е) место в турнирной таблице.

В октябре 2017-го болельщик сборной Украины стал свидетелем поражения сборной от хорватов и умер. Ему стало плохо во время футбольного матча отборочного турнира чемпионата мира-2018.