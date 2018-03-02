В Акмолинской области из пассажирского автобуса эвакуировали 54 человека

Выезды на дальние расстояния за пределы населенных пунктов на неподготовленной технике и некачественном топливе является верхом безрассудства - ДЧС.

2 марта на 140 км автодороги Астана-Петропавловск произошла поломка пассажирского автобуса марки, следовавшего по маршруту п.Мерке - г.Екатеринбург, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Сотрудниками ОЧС Буландынского района и местных исполнительных органов из неисправного пассажирского автобуса эвакуированы и размещены в пункте обогрева КГУ «Алакольская основная школа» Буландынского района 54 пассажира, из них 52 - граждане Республики Таджикистан, 1 гражданин Российской Федерации и 2 водителя - граждане Казахстана.

Состояние эвакуированных удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

На данный момент автобус доставлен в теплый бокс на ремонт в Алакольский ДЭП ДЭРСУ-87.

Для проведения аварийно-спасательных работ были задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава ДЧС Акмолинской области и местных исполнительных органов.

ДЧС Акмолинской области напоминает, что выезды на дальние расстояния за пределы населенных пунктов на неподготовленной технике и некачественном топливе является верхом безрассудства и безответственностью.

"Призываем граждан более ответственно относится к своим жизням, в случае наличия штормовых предупреждений рекомендуем не покидать населенные пункты", - отметили в ДЧС.

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