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Изменение цен на продовольственные товары в феврале 2018 года

 

Цены на продовольственные товары в феврале 2018г. по сравнению с февралем 2017г. выросли на 5,3%. Цены на алкогольные напитки повысились на 9,9%, кондитерские изделия - на 9,3%, молочные продукты - на 9,1%, рыбу и морепродукты - на 8,2%, булочные и мучные изделия - на 7,2%, фрукты и овощи - на 6,5%, кофе, чай и какао - на 3,8%, макаронные изделия - на 1,9%, хлеб - на 0,8%, муку - на 0,7%, а на крупы - снизились на 18,7%, сахар - на 18%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 10,3%, баранину - на 9,9%, свинину - на 8,1%, конину - на 7,2%, колбасные изделия - на 7,1%, мясо птицы - на 3,8%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в феврале 2018 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние цены в феврале 2017 г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

122

Павлодар

81

Алматы

162

2,0

120

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз

Шымкент

100

Актау

156

1,6

126

Вермишель

258

Тараз

203

Актау

387

1,9

252

Рис

287

Кызылорда

207

Астана

410

2,0

288

Крупа манная

215

Актобе

Караганда

179

Атырау

328

1,8

213

Крупа гречневая

287

Актобе

212

Астана

397

1,9

431

Говядина лопаточно-грудная часть

1 471

Павлодар

1 323

Астана

1 666

1,3

1 336

Масло сливочное

1 961

Актобе

1 655

Актау

2 958

1,8

1 803

Масло подсолнечное, литр

400

Караганда

332

Актау

456

1,4

437

Молоко сырое, литр

200

Павлодар

125

Алматы

252

2,0

182

Яйца, десяток

251

Петропавловск

193

Алматы

319

1,7

286

Картофель

123

Павлодар

96

Актау

156

1,6

105

Яблоки

397

Тараз

305

Актау

489

1,6

338

Капуста белокочанная

85

Караганда

62

Актау

131

2,1

89

Сахар-песок

195

Караганда

172

Атырау

219

1,3

244

Чай

2 887

Актобе

2 362

Алматы

3 378

1,4

2 837

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

 

2 марта 2018, 12:23
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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