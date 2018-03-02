Изменение цен на продовольственные товары в феврале 2018 года
Цены на продовольственные товары в феврале 2018г. по сравнению с февралем 2017г. выросли на 5,3%. Цены на алкогольные напитки повысились на 9,9%, кондитерские изделия - на 9,3%, молочные продукты - на 9,1%, рыбу и морепродукты - на 8,2%, булочные и мучные изделия - на 7,2%, фрукты и овощи - на 6,5%, кофе, чай и какао - на 3,8%, макаронные изделия - на 1,9%, хлеб - на 0,8%, муку - на 0,7%, а на крупы - снизились на 18,7%, сахар - на 18%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 10,3%, баранину - на 9,9%, свинину - на 8,1%, конину - на 7,2%, колбасные изделия - на 7,1%, мясо птицы - на 3,8%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в феврале 2018 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние цены в феврале 2017 г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
122
|
Павлодар
|
81
|
Алматы
|
162
|
2,0
|
120
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз
Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
126
|
Вермишель
|
258
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
252
|
Рис
|
287
|
Кызылорда
|
207
|
Астана
|
410
|
2,0
|
288
|
Крупа манная
|
215
|
Актобе
Караганда
|
179
|
Атырау
|
328
|
1,8
|
213
|
Крупа гречневая
|
287
|
Актобе
|
212
|
Астана
|
397
|
1,9
|
431
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 471
|
Павлодар
|
1 323
|
Астана
|
1 666
|
1,3
|
1 336
|
Масло сливочное
|
1 961
|
Актобе
|
1 655
|
Актау
|
2 958
|
1,8
|
1 803
|
Масло подсолнечное, литр
|
400
|
Караганда
|
332
|
Актау
|
456
|
1,4
|
437
|
Молоко сырое, литр
|
200
|
Павлодар
|
125
|
Алматы
|
252
|
2,0
|
182
|
Яйца, десяток
|
251
|
Петропавловск
|
193
|
Алматы
|
319
|
1,7
|
286
|
Картофель
|
123
|
Павлодар
|
96
|
Актау
|
156
|
1,6
|
105
|
Яблоки
|
397
|
Тараз
|
305
|
Актау
|
489
|
1,6
|
338
|
Капуста белокочанная
|
85
|
Караганда
|
62
|
Актау
|
131
|
2,1
|
89
|
Сахар-песок
|
195
|
Караганда
|
172
|
Атырау
|
219
|
1,3
|
244
|
Чай
|
2 887
|
Актобе
|
2 362
|
Алматы
|
3 378
|
1,4
|
2 837
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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