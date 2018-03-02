Изменение цен на продовольственные товары в феврале 2018 года

Цены на продовольственные товары в феврале 2018г. по сравнению с февралем 2017г. выросли на 5,3%. Цены на алкогольные напитки повысились на 9,9%, кондитерские изделия - на 9,3%, молочные продукты - на 9,1%, рыбу и морепродукты - на 8,2%, булочные и мучные изделия - на 7,2%, фрукты и овощи - на 6,5%, кофе, чай и какао - на 3,8%, макаронные изделия - на 1,9%, хлеб - на 0,8%, муку - на 0,7%, а на крупы - снизились на 18,7%, сахар - на 18%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 10,3%, баранину - на 9,9%, свинину - на 8,1%, конину - на 7,2%, колбасные изделия - на 7,1%, мясо птицы - на 3,8%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в феврале 2018 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в феврале 2017 г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 122 Павлодар 81 Алматы 162 2,0 120 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 126 Вермишель 258 Тараз 203 Актау 387 1,9 252 Рис 287 Кызылорда 207 Астана 410 2,0 288 Крупа манная 215 Актобе Караганда 179 Атырау 328 1,8 213 Крупа гречневая 287 Актобе 212 Астана 397 1,9 431 Говядина лопаточно-грудная часть 1 471 Павлодар 1 323 Астана 1 666 1,3 1 336 Масло сливочное 1 961 Актобе 1 655 Актау 2 958 1,8 1 803 Масло подсолнечное, литр 400 Караганда 332 Актау 456 1,4 437 Молоко сырое, литр 200 Павлодар 125 Алматы 252 2,0 182 Яйца, десяток 251 Петропавловск 193 Алматы 319 1,7 286 Картофель 123 Павлодар 96 Актау 156 1,6 105 Яблоки 397 Тараз 305 Актау 489 1,6 338 Капуста белокочанная 85 Караганда 62 Актау 131 2,1 89 Сахар-песок 195 Караганда 172 Атырау 219 1,3 244 Чай 2 887 Актобе 2 362 Алматы 3 378 1,4 2 837

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.