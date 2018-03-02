Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2018 года составила 1,3%

Цены на продовольственные товары за два месяца т. г. (февраль 2018 г. к декабрю 2017 г.) увеличились на 1,4%, непродовольственные - на 0,8%, платные услуги - на 1,6%.

в процентах, прирост Февраль 2018 г. к Январь-февраль 2018 г. к январю-февралю 2017 г. январю 2018 г. декабрю 2017 г. февралю 2017 г. декабрю 2015 г. Товары и услуги 0,7 1,3 6,5 17,6 6,7 Продовольственные товары 0,8 1,4 5,3 18,5 5,6 Непродовольственные товары 0,5 0,8 8,4 20,2 8,5 Платные услуги для населения 0,7 1,6 6,2 14,1 6,3

С начала текущего года (февраль 2018 г. к декабрю 2017 г.) повышение цен отмечено на огурцы на 21,8%, помидоры - на 20,6%, перец сладкий - на 16,8%, капусту - на 11,5%, лук репчатый - на 7,4%, картофель - на 5,6%, морковь - на 3,8%, молоко консервированное - на 2%, масло сливочное - на 1,8%, сыр сычужный - на 1,7%, молоко свежее - на 1,4%, кисломолочные продукты - на 1,3%. Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 9,5%, сахар-песок - на 1,4%, яйца, рис - по 1,2%, чай черный - на 1,1%, мясо птицы - на 0,8%.

Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 1,3%, стеклянные и керамические изделия - 1%, автомобили, моющие и чистящие средства, бытовые приборы, товары личного пользования, текстильные изделия, мебель и предметы домашнего обихода - по 0,9%, одежду и обувь - 0,6%, книги - 0,4%, канцелярские товары и чертежные принадлежности - 0,3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 1,7%, бензин - на 1,2%, уголь каменный, дизельное топливо - по 0,7%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 6%, услуги детских дошкольных учреждений - на 3%, здравоохранения - на 1,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 1,8%, общественного питания - на 0,4%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 3,1%, междугородним - на 2,6%, железнодорожным пассажирским транспортом на большие расстояния - на 0,7%, а воздушным транспортом - подешевел на 4,1%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное увеличились на 3,5%, электроэнергию - на 3,4%, горячую воду - на 3%, вывоз мусора - на 2,5%, содержание жилья - на 2%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 1,2%, холодную воду, канализацию - по 0,8%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2018 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,8%, непродовольственных - 30,1%, платных услуг - 32,1%.