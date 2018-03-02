Н.Нигматулин принял Постоянного координатора ООН в Казахстане

Постоянный координатор ООН: Казахстан заявил о себе как об успешном государстве.

Сегодня в Мажилисе Спикер Палаты Нурлан Нигматулин провел встречу с Постоянным координатором ООН в Казахстане Норимасой Шимомура, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Отметив четверть вековой период сотрудничества нашей страны с этой организацией и ее институтами, Спикер Мажилиса подчеркнул, что именно с трибуны ООН Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвигал все свои ключевые международные инициативы.

Как отметил в свою очередь Норимаса Шимомура, история успешного взаимодействия Казахстана с ООН отражена и в самих достижениях нашей страны. При этом Постоянный координатор ООН подчеркнул, что те кардинальные изменения, которые произошли в Казахстане за 25 лет, – это заслуга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его стратегического курса.

Особое внимание собеседники уделили членству Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 гг.

Как отметил Н.Нигматулин, это имеет большое значение не только для нынешнего, но и последующих поколений казахстанцев.

В свою очередь Н.Шимомура назвал непостоянное членство нашей страны в СБ ООН закономерным, поскольку Казахстан заявил о себе как об успешном государстве, как о стране, которая заслужила доверие международного сообщества и стала защитником мира без ядерного оружия. Постоянный координатор ООН также отметил, что это не только почетно, но и очень ответственно, потому что от этого зависит принятие таких решений, которые влияют на жизни людей. При этом Н.Шимомура подчеркнул, что Казахстан достиг в этом направлении огромных успехов, особенно в период своего председательства в СБ ООН.

По словам Н.Нигматулина, наша страна придает большое значение и имплементации Целей устойчивого развития ООН. Это способствует системной реализации поручений Главы государства по обеспечению высокого уровня и качества жизни населения, а также позволит Казахстану достичь индикаторов ОЭСР и войти в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

Спикер Мажилиса отметил и активное сотрудничество с депутатским корпусом Программы Развития ООН, оказывающей экспертное содействие в рабочих группах при обсуждении законопроектов.

В заключение встречи собеседники высказались за дальнейшее развитие сотрудничества.

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