Увеличилось количество погибших рабочих при пожаре в Атырауской области

При разборе были найдены тела еще двоих погибших. Ранее сообщалось о четырех жертвах пожара.

На данный момент число погибших при пожаре в общежитии в Атырауской области возросло до шести. Об этом сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

В больнице по-прежнему находится четыре пострадавших.

Напомним, пожар произошел на объекте стройплощадки "Газотурбинной электростанции" Карабатан - в общежитии контейнерного типа, расположенного на территории вахтового городка.

Во время пожара в общежитии находилась ночная смена рабочих - примерно 20 человек, из них четверо получили ожоги и были направлены в Областную больницу Атырау. На месте пожара обнаружены тела четырех человек.

Площадь составила пожара порядка 500 кв.м. Пожар локализован в 10:25 и ликвидирован в 10:45. В ликвидации участвовали 11 сотрудников и 3 ед. техники Службы пожаротушения Атырауской области.

Причина пожара выясняется.

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