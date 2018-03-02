Большой карман для маленькой компании

В течение 13 лет существования профессиональной велокоманды, мы потратили на нее более 150 миллионов евро.

С самого первого дня, как существует «Самрук-Казына», а это уже 10 лет, специалисты, эксперты, да и просто неравнодушные граждане задаются вопросом - насколько эффективна работа государственного холдинга. По сути, фонд агрегирует если не весь ВВП, то значительную его часть.

Если смотреть на занятость населения, то в компаниях, принадлежащих фонду, а также «дочках», «внучках», «племянницах» и прочих реинкарнациях, можно предположить, через СК трудоустроено не менее 10% всего работающего населения. Во всяком случае, 300 тысяч человек в компаниях, напрямую контролируемых фондом. Вот только крупные его активы - «Қазақстан темір жолы», "Национальная компания «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», "Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», «Объединённая химическая компания», "НАК «Казатомпром», «KEGOC», "Национальная Компания «Казахстан Инжиниринг», половина «Казахтелеком» и «Эйр Астана» и этот список можно продолжать.

Оборот у холдинга в 2017 году был в районе 4 триллионов тенге, чистая прибыль 575 миллиардов, операционная 142 миллиарда, это согласно открытых источников. Структура этой самой прибыли, проще говоря, полная отчетность, никогда не раскрывалась. Мы и понятия не имеем, сколько денег поступает в компанию и откуда, куда тратится, и сколько из этих денег не идут в бюджет, а косвенно финансирует проекты правительства, которые нельзя напрямую кормить из бюджета.

Именно этот факт всегда беспокоил экспертов. Непрозрачность. Даже понять, сколько денег тратится на спонсорскую поддержку профессиональных спортивных команд, можно было только гадать. И все бы так и продолжалось, общество требовало открыть «карты», а «Самрук» ссылаясь на секретность или еще на какие-нибудь нелепые обстоятельства молчал, но произошла смена руководства и внутренние коммуникации на некоторое время начали давать сбой.

Привыкшие жить в довольствии, часть профессиональных спортсменов и менеджмент, почувствовали угрозу своему эксклюзивному положению. Их планы по увеличению финансирования в 2018 году, о которых можно было судить из публичных высказываний и интервью, были на грани срыва. В холдинге заговорили о сокращении непрофильных затрат и отказе от непрофильных активов. Сомневаться в том, что новый руководитель Ахметжан Есимов доведет намеченное до конца, не приходится. История о значительном сокращении трат на ЭКСПО, известна всем, кто так или иначе сталкивается с бюджетом.

Есимов ловко режет «косты» и абсолютно не сентиментален, тем более, он пообещал это сделать президенту, увеличить поступления в бюджет от «Самрук-Казына», а самый простой способ быстро это сделать, отрезать лишнее, а его даже на первый взгляд предостаточно.

24 февраля Александр Винокуров, глава Astana Pro Team заявил, что команда испытывает финансовые трудности, команда не получила зарплату, а «Самрук-Қазына» хочет закрыть проект. Не зря же говорят, что иногда лучше молчать. Заявление привлекло много внимания. Защитники и любители Astana Pro Team, прикормленные журналисты и блогеры, в один голос стали требовать от руководства «Самрук-Казына» не прекращать финансирование и рассказывать, какую фантастическую пользу приносят велосипедисты родине.

Но, как оказалось, не все в стране трепещут при слове велосипед. С учетом того, что команда фактически спонсируется государством, на протяжении 13 лет, у казахстанцев появились вопросы, о том, во сколько нам обходится Винокуров и его компания, а также весь профессиональный спорт. Благо, что работники пресс-службы и маркетинга набираются по принципу лояльности, а не профессионализма и только благодаря им мы смогли узнать подробности и получить подтверждение предварительным выводам.

28 февраля в сети появляется сетка зарплат работников и спортсменов Astana Pro Team. Составлена она была людьми, буквально в недавнем прошлом имеющим отношение к команде, но не согласными с методами ее управления и поэтому покинувшими ее. Представитель велокоманды Дина Ибраева, являющаяся директором по маркетингу и коммуникациям, в своих комментариях СМИ, относительно зарплатного списка, рассказала, как они всей командой посмеялись над этим, но то ли по неосторожности, то ли от большой отваги сказала, что общий бюджет команды – 17 миллионов евро в год. По самым скромным подсчетам, это 6,8 миллиарда тенге.

Только Astana Pro Team велоспорт. Но ведь есть и другие. Футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, единоборства, команда автоспорта, даже поло. Во сколько обходится вся эта махина, никто не знает. Во-первых, потому что финансирование не всегда идет напрямую от «Самрук-Казына», очень часто деньги выделяют дочки, во-вторых, вся процедура непрозрачна, хотя команды, получающие бюджетное финансирование, просто обязаны отчитываться пред обществом, куда, сколько и кому было отдано денег.

Но на этом бы история закончилась, ведь возмущения общественности никто и никогда в расчет не берет, и отчитываться перед народом никто и не собирался, если бы не стандартная отписка пресс-службы «Самрук-Казына», из которой стало понятно, что Фонд направил 13 февраля 5 миллиардов тенге спортивным командам и паника у Винокурова была поспешной. Более того, стало понятно, что это только первый транш, а дальше все пойдет по расписанию.

Ежеквартально «Самрук-Казына» будет перечислять деньги в некий Корпоративный фонд поддержки индустрии туризма и спорта, который контролирует Министерство культуры и спорта РК. А дальше, это просто процесс сложения вычитания и сравнения.

Можно сопоставить, сколько обходится содержание того или иного профессионального клуба в мире, сделать поправку на увеличение, ведь это Казахстан и тут все на 33% дороже и посчитать, во сколько на самом деле нам обходится профессиональный спорт. Если вспомнить, что только Astana Pro Team получает около 6,8 миллиардов тенге по текущему курсу, а первый транш Самрука 5 миллиардов тенге, то смело можно говорить, что суммарные затраты фонда, с его «дочками», могут быть около 10 миллиардов тенге в квартал, а значит около 100 миллионов евро в год.

Это гигантские цифры и «Самрук-Казына» на самом деле уникальный спонсор.

В течение 13 лет существования профессиональной велокоманды, мы потратили на нее более 150 миллионов евро, правда, это только выводы, сделанные исходя из имеющихся фактов. Ни клубы, ни Фонд не собираются открывать отчетность. Astana Pro Team ссылается на коммерческую тайну и даже грозит юристами, которые дадут правовую оценку случившейся утечке. Государственные органы, будь то генеральная прокуратура, антикоррупционное ведомство, счетный комитет, также молчат. При этом доказательств, что даже велосипедная команда нам обходится дороже, чуть ли не вдвое среднеевропейской, достаточно. Откройте отчётность.

Но главный вопрос – зачем «Самрук-Казына» столько рекламы. Фонд ничего самостоятельно не производит, присутствие его лого на майках, это даже не реклама страны, потому как иностранцам не понятно, что такое Самрук, и где у нас Казына. На что мы тратим миллионы евро? Зачем нам альтернативный источник финансирования спорта? Почему деньги не идут через бюджет? И можем ли мы тратить столько на профессиональный спорт, приносящий основной доход легионерам и бесконечному и бесконтрольному менеджменту?

Тысячам детей родители собирают по копейкам деньги, на то, чтобы спасти им жизнь, а мы забираем из пустеющего бюджета 100 миллионов долларов ежегодно и стреляем ими в воздух. Сколько жизней детей можно спаси на зарплату одного легионера? Очень хочется, что бы он посмотрел в глаза детям, которым нужно 10 тысяч долларов, чтобы выжить.

В интервью телеканалу КТК, известный в прошлом велосипедист, а ныне владелец велокоманды «Байконур» Андерй Кашечкин сказал об Astana Pro Team: «Команда уже на протяжении 13 лет спонсируется 100% из бюджета страны. На самом деле это уникальный проект и уникальный спонсор. В мире нет ни одной команды, которая спонсировалась бы за счет государства».

Нужна ли нам такая уникальность и во сколько она нам обошлась, а главное, как долго это будет продолжаться, это главный вопрос к Ахметжану Есимову.

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