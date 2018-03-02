Дети из многодетных и неполных семей примут участие в открытии матча за Суперкубок страны

Профессиональная футбольная лига Казахстана продолжает добрую традицию приглашения детей принять участие в церемонии открытия важного матча, сообщает ПФЛК.

Ранее в финале Кубка РК сезона-2017 в г. Актобе на поле игроков «Кайрата» и «Атырау» вывели дети с диагнозом Детский церебральный паралич. Они получили массу положительных эмоций от участия в организации матча, а также от общения с финалистами.



4 марта. Дети из многодетных и неполных семей, список которых предоставил общественный фонд «Жан Досым», примут участие в грандиозном празднике футбола – в церемонии открытия матча за Суперкубок Казахстана-2018. Маленькие учащиеся школ № 57 и 13 выведут на зеленый газон «Астана Арены» своих кумиров.





- От имени нашего фонда, детей и их родителей благодарим Профессиональную футбольную лигу Казахстана за такую прекрасную акцию, - сказала Исполнительный директор общественного фонда «Жан Досым» Назира Сеитова. – Для ребят это огромная честь и мотивация для развития. Я уверена, наши детишки будут рады увидеть футболистов, которые играют за сборную Казахстана и выступают в международных соревнованиях, а также пообщаться с ними.

Матч за Суперкубок Казахстана сезона 2018 года состоится 4 марта в столице на стадионе «Астана Арена». Начало встречи в 15:00.