Астанчанка осталась без ремонта и 400 тысяч тенге
Потерпевший обратился в суд.
Фото : supersadovnik.ru2 марта 2018, 12:56
Жительница Астаны оплатила аванс в 390 000, однако ремонт так и не был сделан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
Она обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда.
"Между сторонами был заключен договор на проведение ремонтных работ «под ключ», в котором указан срок окончания работ. Вместе с тем, истец оплатил в качестве аванса 390 000 тенге, однако ремонтные работы не исполнены и денежные средства не возвращены", - говорится в сообщении.
Решением Есильского районного суда города Астаны в пользу потерпевшей были взысканы 400 000 тенге.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4906852-271131b5b02a48e3c0a2370e21912058
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript