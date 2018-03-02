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Астанчанка осталась без ремонта и 400 тысяч тенге

Потерпевший обратился в суд.

Фото : supersadovnik.ru2 марта 2018, 12:56

Жительница Астаны оплатила аванс в 390 000, однако ремонт так и не был сделан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Она обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда.

"Между сторонами был заключен договор на проведение ремонтных работ «под ключ», в котором указан срок окончания работ. Вместе с тем, истец оплатил в качестве аванса 390 000 тенге, однако ремонтные работы не исполнены и денежные средства не возвращены", - говорится в сообщении.

Решением Есильского районного суда города Астаны в пользу потерпевшей были взысканы 400 000 тенге.


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