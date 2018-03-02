Казахстан намерен подняться в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

В рейтинге 2017 года Казахстан находится на 57 месте из 138 стран.

Казахстан намерен переместиться с 57-ой строчки на 45-ую в рейтинге глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) по итогам 2018 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента стратегического планирования и анализа МНЭ РК Бауыржан Турлыбеков, передает Zakon.kz.

«В рейтинге (ГИК ВЭФ) прошлого года мы находимся на 57 месте из 138 стран. В этом году, на основе имеющихся статданных за 2017 год мы ожидаем улучшения рейтинга. Целевой показатель на 2018 год – 45 место», - сказал Турлубеков, выступая в пятницу на встрече центральных госорганов и НПП «Атамекен» по информационно-разъяснительной работе в рамках ГИК ВЭФ.

В МНЭ РК ожидают, что стране удастся сохранить в 2018 году 40-ю позицию в рейтинге по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности. Также рост по показателю «Экспорт в % к ВВП» с 31,7% в 2016 году до 36,9% по итогам 9 месяцев 2017 года будет способствовать улучшению позиций Казахстана с текущей 71-й до 62-й в новом рейтинге.

По фактору «Институты» позиция Казахстана понизилась с 49 до 60 места. Это фактор с наибольшим количеством индикаторов, и по всем ним произошло снижение.

«В текущем году мы ожидаем улучшения по фактору «Институты» на 8 позиции», - отметил Турлубеков.

В конце прошлого года был принят актуализированный План мер по улучшению индикаторов ГИК ВЭФ на 2018-2019 годы.

В Плане мер предусмотрены такие системные мероприятия, как упрощение процедур в сфере земельных отношений, формирование реестра квалифицированных поставщиков, оптимизация процессов и сокращение сроков выдачи кредитов БВУ, увеличение охвата предпринимателей программами обучения и повышения компетенций, содействие отечественным товаропроизводителям в заключении долгосрочных договоров с национальными компаниями и системообразующими предприятиями и другие меры.

В 2018 году министерство нацэкономики планирует также провести анализ платных услуг для бизнеса, которые несут неналоговую нагрузку и разработать рекомендации по их снижению.

С целью повышения эффективности госрасходов, в работу госорганов будут внедряться принципы открытости бюджета.

По фактору «Эффективность рынка товаров» в соответствии с российскими и казахстанскими обязательствами в ВТО ежегодно проводится процедура снижения импортных таможенных пошлин для определенного ряда товаров.

«По фактору «Конкурентоспособность компаний» разработано и принято 1000 стандартов с учетом потребностей отраслей промышленности. На базе специальных экономических зон созданы кластеры по производству стройматериалов. Ведется активная работа по созданию автомобильных кластеров в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. В текущем году будут приняты меры по развитию смежных производств вокруг крупных системообразующих компаний», - сообщил Турлубеков.

Кроме того, отечественным товаропроизводителям будет оказано содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров с крупными компаниями.

Эти и другие меры, по словам Турлубекова, позволят достичь цели по улучшению позиции Казахстана в глобальном индексе конкурентоспособности ВЭФ.

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