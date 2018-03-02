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В Баку при пожаре в наркодиспансере погибли свыше 20 человек

Предположительно, пациенты не смогли покинуть горящее здание, в котором проходили лечение лежачие больные.

Фото : Газета Диапазон2 марта 2018, 13:37

Огонь в Республиканском наркологическом диспансере в Баку потушен, согласно предварительным данным, двадцать шесть тел уже доставили в Ясамальское районное подразделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии при Минздраве АР, сообщает Sputnik Азербайджан.

Отметим, что примерно в шесть утра во втором корпусе Республиканского наркологического диспансера в Баку, находящегося по адресу Хатаинский район, Зыхское шоссе, 13, произошел пожар. Предположительно, пациенты не смогли покинуть горящее здание, в котором проходили лечение лежачие больные.

В Минздраве сообщили, что трое пострадавших доставлены в Токсикологический центр, один — в Сабунчинскую больницу.

На место происшествия прибыли представители министерства по чрезвычайным происшествиям и Службы госпожнадзора.

Между тем, стало известно, что полностью сгорел деревянный барак. Тела погибших почти полностью обуглены. Патологоанатомам предстоит установить личности погибших для передачи тел их родственникам.


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