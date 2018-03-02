В МВД отметили нехватку планшетов для патрульных служб

Из необходимых 23 тысяч имеется лишь 870 штук.

В рамках выездного совещания комитета по конституционному законодательству в судебной системе и правоохранительным органам сената, который прошел в стенах МВД, депутатам продемонстрировали последнее слово техники, стоящее на вооружении у полицейских, передает BNews.kz.

Сенаторов ознакомили со специальной техникой последнего поколения, от передвижных камер видеонаблюдения и специальной спутниковой связи до камер по распознаванию лиц в местах массового скопления людей. Специалисты в области программного обеспечения продемонстрировали интеграцию городских камер в единый сервер, с помощью которого власти намереваются патрулировать и охранять покой граждан.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха констатировал, что для полного перехода на цифровую модель заполнения бланков необходимы планшеты в большом количестве. Он отметил, что многие пилотные проекты готовы к работе и функционируют в пилотном режиме. Лепеха сослался на нормы положенности, согласно которым идет нехватка оборудования.

"По планшетам фактическая необходимость, чтобы полностью все работала, чтобы было в цифровом формате, для обеспечения сотрудников ДПС необходимо 23 тысячи планшетов, на сегодняшний день их всего 870 штук, причем треть из них в городе Астана. Столица показывает, что все это очень эффективно работает, если мы раньше составляли протокол 20 – 30 минут, то сейчас время составления протокола – до 5 минут. Мало того, оборудование позволяет просто забить номер авто и видеть все документы на владельца и сам транспорт, отпадает нужда проверки документов", - сказал Лепеха.

Он отметил, что по оснащению видеокамерами городов Казахстана выполнен на 80%, однако заверил, что на базе МВД ведется разработка двух проектов, которые смогут интегрировать все камеры в единую систему.

"По видео регистраторам оснащенность порядка 80%, то есть здесь вопрос наработан. Пилотные проекты мы сейчас только смотрим, если подтвердят себя, то они будут работать, но пока о каком-то конкретном новшестве говорить рано, но фактически это то, что мы намерены приобретать и на это мы делаем большие ставки", - подытожил Лепеха.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!