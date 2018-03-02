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Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

В субботу в северных, центральных и восточных областях сохранится морозная погода без осадков.

Фото : stihi.ru2 марта 2018, 13:47

На Казахстан сместился холодный антициклон, который будет с большой скоростью перемещаться через территорию Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Под влиянием этого антициклона в северной половине республики за прошедшие сутки температура воздуха уже понизилась и стала на 3 - 8 градусов ниже климатической нормы. В субботу в северных, центральных и восточных областях сохранится морозная погода без осадков, температура воздуха опустится ниже нормы.

4-5 марта на смену антициклону с Европейской части России и Каспийского моря будут выходить циклоны, которые вызовут повышение температуры. Кроме потепления, циклоны принесут в большинство областей сложные погодные условия: осадки, туманы и гололёд.


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