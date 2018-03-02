Верховный муфтий Кыргызстана рассказал, кто попадает под влияние террористов
По мнению Токтомушева, вербовке подвергаются люди с неправильным пониманием хадисов (жизнеописание пророка — прим.).
Фото : anna-news.info2 марта 2018, 13:47
Председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана муфтий Максатбек кажы Токтомушев рассказал, кто попадает под влияние террористов, передает Sputnik Казахстан.
По мнению Токтомушева, вербовке подвергаются люди с неправильным пониманием хадисов (жизнеописание пророка — прим.).
"Вербовка идет через интернет. Под влияние попадают слабоверующие, из-за своего незнания. В 2014 году, когда организация ИГИЛ* начала свою деятельность, с Кыргызстана уехало порядка 400 человек воевать. Потом, в 2015 году мы провели более 800 мероприятий против насильственного экстремизма и терроризма, в прошлом году около шести тысяч. В последнее время наши правоохранительные органы говорят о том, что практически полностью остановился выезд наших людей за границу", — сказал Верховный муфтий Кыргызстана.
Токтомушев добавил, что в странах Центральной Азии начали понимать, насколько важен высокий моральный облик мусульманина. Верховный муфтий Кыргызстана принимает участие на форуме мусульман Евразии в Астане.
* Террористическая группировка, запрещенная в Казахстане
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