Казахстанский супертяжеловес нокаутировал украинца

Для Кособуцкого это стал четвертый нокаут в таком же количестве поединков, а Педюра потерпел 12-е поражение.

В своем четвертое бое на профессиональном ринге казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий встречался с украинцем Максимом Педюрой, сообщает Sports.kz.

Этот поединок прошел в Минске и завершился уже в первом раунде после нескольких жестких ударов казахстанского боксера. Для Кособуцкого это стал четвертый нокаут в таком же количестве поединков, а Педюра потерпел 12-е поражение.

"Изначально настраивался на то, чтобы поработать в ринге, рассчитывал провести в бою 4-5 раундов. Оппонент у меня, всё-таки, был достаточно опытный — в его послужном списке есть встречи с сильными бойцами, которым он если и уступал, то — по очкам и не в начале боя. У меня же всё в итоге получилось быстро: в стартовом раунде я отправил соперника в нокдаун, после чего нанёс два хороших удара в корпус — и на этом всё", — рассказал Жан после боя.