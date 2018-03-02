Утвержден перечень услуг по ремонту ввезенного товара, обороты по реализации которых освобождаются от НДС в ЕАЭС

Приказом Министра финансов РК от 6 февраля 2018 года № 129 утвержден следующий перечень услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС, включая его восстановление, замену составных частей, обороты по реализации которых освобождаются от НДС в Евразийском экономическом союзе:

1) услуги по ремонту воздушного транспортного средства;

2) услуги по ремонту железнодорожного транспортного средства;

3) услуги по ремонту внутреннего водного транспортного средства;

4) услуги по ремонту морского транспортного средства;

5) услуги по ремонту самодвижущихся подводных снарядов (торпед) и оборудования (изделий) судовой гидравлики.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 451 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года обороты по реализации услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, включая его восстановление, замену составных частей, перечень которых утвержден уполномоченным органом, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Документами, подтверждающими оказание таких услуг, являются документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 441 Налогового кодекса:

- договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, заключенный между налогоплательщиком Республики Казахстан и налогоплательщиком государства-члена Евразийского экономического союза;

- документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг;

- иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.