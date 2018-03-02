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"Охотник" за собаками с ружьем разгуливал по улицам села в Жамбылской области

Официальные органы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Фото : 2 марта 2018, 13:52

Жителей села Сарыкемер (бывшее Михайловка) Жамбылской области. напугал мужчина с ружьем, намеревавшийся застрелить собаку, передает Zakon.kz.

Видео с данным инцидентом в редакцию прислала очевидец. На записи по улице идет мужчина с предметом в руках, похожим на ружье. Девушка за кадром поясняет, что он собирался средь бела дня застрелить бродячую собаку, но передумал это делать, увидев, что его снимают на сотовый телефон.

Запись была сделана 26 февраля днем.

"Это все днем было, рядом дети ходили... ... В центре, возле акимата, рядом "Нур отан"... ...Стреляли люди которые работают в отлове бездомных собак, животных", - сказано в пояснении к видео.

Судя по видео, одну собаку все же ранили.

В полиции Жамбылской области на момент выпуска материала никак не прокомментировали произошедшее.


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