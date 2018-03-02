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В Балхаше назначен новый прокурор

Бывшему прокурору выражена благодарность за плодотворную работу и стабильную обстановку в регионе.

Фото : liter.kz2 марта 2018, 13:56

Нового прокурора города Тулегена Базарбаевича Каржасова представил активу прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев, передает корреспондент Liter.kz.

Он отметил его профессиональные качества, его большой вклад в работу органа, широкую осведомленность и глубокие знания. Прежний прокурор Балхаша Канат Салимбаев после трех лет работы на этом посту решил перевестись в Караганду, поближе к семье.

«В 2017 году на конкурсе прокуратура Каракаралинского района под руководством Тулегена Базарбаевича стала лучшей в Карагандинской области», - сказал Марат Сексембаев.

Теперь уже бывшему прокурору Балхаша выражена благодарность за плодотворную работу и стабильную обстановку в регионе.

Айнур Балакешова


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