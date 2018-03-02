Цены предприятий-производителей промышленной продукции в феврале 2018 года
В январе-феврале т. г. цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,6%, горнодобывающей - на 3,1%. Цены на промышленную продукцию стали выше на 3%, услуги промышленного характера - на 6,1%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Февраль 2018г. к
|
Январь-февраль 2018 г. к январю-февралю 2017 г.
|
январю 2018 г.
|
февралю 2017 г.
|
декабрю 2017 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
1,8
|
13,7
|
3,2
|
40,1
|
12,9
|
Промышленная продукция
|
2,0
|
14,3
|
3,0
|
42,9
|
13,3
|
Средства производства
|
0,1
|
20,1
|
0,8
|
32,0
|
21,1
|
Продукция промежуточного потребления
|
2,3
|
16,2
|
3,4
|
48,7
|
15,0
|
Потребительские товары
|
0,2
|
2,6
|
0,0
|
14,8
|
2,6
|
Услуги промышленного характера
|
-0,2
|
8,7
|
6,1
|
17,5
|
9,9
За период с начала года цены предприятий-производителей на топливо дизельное стали выше на 6,4%, уголь - на 6,3%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,6%, газ природный и нефть - по 3,3%, мазут - на 1,5%, на металлические руды - ниже на 0,9%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,1%, прокат черных металлов - на 3,3%, свинец - на 1,9%, медь - на 1,2%, цинк - на 1%, благородные металлы - на 0,7%.
Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 3,8%, масло растительное - на 2,1%, молочные продукты - на 1,4%, мясо скота - на 1,1%, рис - на 0,4%, хлеб - на 0,3%, их снижение - на муку пшеничную на 4,7%, крупы - на 3,3%, сахар - на 1,1%.
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