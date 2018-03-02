Цены предприятий-производителей промышленной продукции в феврале 2018 года

В январе-феврале т. г. цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,6%, горнодобывающей - на 3,1%. Цены на промышленную продукцию стали выше на 3%, услуги промышленного характера - на 6,1%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Февраль 2018г. к Январь-февраль 2018 г. к январю-февралю 2017 г. январю 2018 г. февралю 2017 г. декабрю 2017 г. декабрю 2015 г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 1,8 13,7 3,2 40,1 12,9 Промышленная продукция 2,0 14,3 3,0 42,9 13,3 Средства производства 0,1 20,1 0,8 32,0 21,1 Продукция промежуточного потребления 2,3 16,2 3,4 48,7 15,0 Потребительские товары 0,2 2,6 0,0 14,8 2,6 Услуги промышленного характера -0,2 8,7 6,1 17,5 9,9

За период с начала года цены предприятий-производителей на топливо дизельное стали выше на 6,4%, уголь - на 6,3%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,6%, газ природный и нефть - по 3,3%, мазут - на 1,5%, на металлические руды - ниже на 0,9%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,1%, прокат черных металлов - на 3,3%, свинец - на 1,9%, медь - на 1,2%, цинк - на 1%, благородные металлы - на 0,7%.

Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 3,8%, масло растительное - на 2,1%, молочные продукты - на 1,4%, мясо скота - на 1,1%, рис - на 0,4%, хлеб - на 0,3%, их снижение - на муку пшеничную на 4,7%, крупы - на 3,3%, сахар - на 1,1%.