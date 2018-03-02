Электронное уголовное дело

Ержанов Нурбек, главный специалист

Администратора судов Акмолинской области

Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании народу объявил о Третьей модернизации и её стержнем назвал цифровизацию. Сегодня Казахстан является одним из 15 государств мира, которое запускает комплексную программу «Цифровой Казахстан».

11 августа 2017 года Верховным Судом, Генеральной прокуратурой, Министерством финансов, Министерством внутренних дел РК, Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции был подписан Совместный приказ о создании межведомственной рабочей группы и внедрении пилотного проекта «Электронное уголовное дело».

Проект нацелен на повышение прозрачности, снижение рисков фальсификации материалов, материальных и временных затрат, нагрузки на следственные и судебные органы, упрощение процедуры сбора доказательств и составления процессуальных документов.

Проект охватывает все стадии уголовного процесса: начиная от регистрации преступления, расследования и, заканчивая рассмотрением в судах материалов о санкционировании следственных действий и уголовных дел.

Верховным Судом также решен вопрос создания «Электронного зала судебного заседания», предполагающего отказ от бумажных носителей при проведении судебных заседаний и перевод всех процессуальных документов и действий на электронный формат.

Также проводятся мероприятия по внедрению модели электронного зала судебного заседания с включением в него автоматизированных рабочих мест судей, прокуроров, адвокатов и потерпевших.

Верховным Судом проведены семинарские занятия посредством видео-конференц связи с сотрудниками судов Акмолинской области по обучению функционала «Электронное санкционирование» и «АРМ(автоматическое рабочее место)».

Преимущества электронного уголовного дела заключаются в оперативности, прозрачности, экономии времени, человеческих ресурсов и бюджетных средств, а самое главное, все это происходит при строгом соблюдении прав и интересов участников уголовного процесса на всех его стадиях.