Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансового рынка

Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники финансового рынка:

Каменский И. И. - Член Совета директоров-независимый директор АО «Страховая компания «Standard» (протокол №4/СО/Т от 02.02.2018 г.);

Худабаева Н. Т. - Финансовый директор-член Правления АО «Страховая компания «Салем» (протокол №5/СО/Т от 05.02.2018 г.);

Джумабаев Б. П. - Член Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» (протокол №6/СО от 14.02.2018 г.);

Досмухаметов Б. С. - Член Совета Директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» (протокол №7/СО от 14.02.2018 г.);

Турысбеков Б. А. - Председатель Правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (протокол №8/СО от 19.02.2018 г.);

Лам Сай Квонг Паул (Lam Sai Kwong Paul) - Член Совета директоров-независимый директор АО «Страховая компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» (протокол №9/СО от 19.02.2018 г.);

Чой Юк Люнг (Choy Yuk Leung) - Председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» (протокол №10/СО от 19.02.2018 г.);

Михайлов И. В. - Председатель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life» (протокол №11/СО от 23.02.2018 г.);

Мухамеджанов Б. К. - Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ЕНПФ» (протокол №5/РЦБ от 19.02.2018 г.);

Басибекова А. С. - Член Правления АО «ЦДЦБ» (протокол №6/РЦБ от 19.02.2018 г.);

Нургалиев Е. Б. - Член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «ИД»Fincraft» (протокол №7/РЦБ от 19.02.2018 г.);

Zahaf Ibrahim Mohamed M. - Член Совета директоров - независимый директор АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит» (протокол №8/РЦБ от 20.02.2018 г.);

Альжанов М. К. - Член Совета директоров АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит» (протокол №9/РЦБ от 23.02.2018 г.);

Бактыгизова Э. Т. - член Правления АО «NGDEM» (протокол №10/РЦБ/Т от 26.02.2018 г.);

Жакупова С. К. - Член Совета директоров АО «ЕНПФ» (протокол №11/РЦБ от 26.02.2018 г.);

Нуркенов Е. Е. - Председатель Правления АО «ZIM Capital» (протокол №12/РЦБ от 27.02.2018 г.);

Татыбаева А. Т. - Председатель Правления АО «ИФД «RESMI» (протокол №13/РЦБ от 27.02.2018 г.).