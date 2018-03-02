Стартовала акция «Заключите трудовой договор»

Одна из наиболее злободневных проблем - использование труда работников без заключения трудовых договоров или же заключение договоров гражданско-правового характера. При этом теневые трудовые отношения, как правило, являются следствием ухода работодателей от налоговых и других обязательных платежей в целях экономии, сообщается на сайте МТСЗН РК.

В результате, проведенного в прошлом году подворового обхода, было выявлено около одного миллиона человек, за которых работодатели не отчисляют обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления.

Более того, за последние 2 года государственными инспекторами труда выявлено свыше тысячи работодателей, которые использовали труд работников без заключения трудовых договоров. В основном это специалисты, занятые в строительстве, торговле, общепите и сельском хозяйстве.

Акция запущена с целью недопущения и выявления неформальных трудовых отношений, сокращения скрытых форм трудовых отношений, повышения уровня информированности граждан об их правах в сфере труда.

Задачами республиканской акции «Заключите трудовой договор» являются:

1) формализация трудовых отношений, вовлечение неформально занятых граждан в систему пенсионного, социального и медицинского страхований;

2) формирование у населения негативного отношения к неформальной занятости, усиление административных мер реагирования и контроля путем проведения профилактического контроля на основе оценки рисков неформальной занятости, посредством посещений работодателей и самозанятых;

3) проведение массовой разъяснительной работы среди населения с участием государственных органов, социальных партнеров с использованием медиа-ресурсов.

Организаторами акции являются Министерство труда и социальной защиты населения РК, НПП «Атамекен» и Федерация профсоюзов РК.

Министерство труда и социальной защиты РК, как основной организатор, будет мониторить ход акции, осуществлять информационное сопровождение акции в СМИ, проводить форумы с работодателями.

Отметим, что республиканская акция «Заключите трудовой договор» продлится до 2019 года.