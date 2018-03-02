По итогам 2017 года прибыль КазТрансГаза составила 74,8 млрд тенге

Как сообщает АО «КазТрансГаз» с 327 млн. кубометров в 2016-м году до 344 млн. кубометров выросла добыча природного газа.

Как сообщает Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения, в прошлом году компания существенно увеличила свои производственные показатели.

По предоставленной АО «КазТрансГаз» аудированной отчетности консолидированный доход составил в 2017 году 662,4 млрд. тенге, что на 77,5 млрд. тенге больше, чем в 2016-м. При этом чистая прибыль группы компаний АО «КазТрансГаз» за отчетный период составила 74,8 млрд. тенге, что выше запланированного на 23 млрд тенге.

Объем транспортировки газа по магистральным газопроводам увеличен на 12,7 млрд. кубометров, по сравнению с 2016-м. Всего транспортировка газа за прошлый год составила 101 млрд. кубометров газа. Экспортная транспортировка природного топлива выросла на 34% и составила 17,7 млрд. кубометров. На 1 млрд. кубометров увеличилась и внутренняя транспортировка газа, которая составила 17,4 млрд. кубометров. Международный транзит газа стал больше на 7,5 млрд. кубометров, чем в прошлом году и достиг 65,8 млрд. кубометров газа.

Как сообщает АО «КазТрансГаз» с 327 млн. кубометров в 2016-м году до 344 млн. кубометров выросла добыча природного газа.

По информации АО «КазТрансГаз», компания в прошлом году продолжала социально-ориентированную политику, дотируя население страны. За 2017-й год дотации на поставку газа для внутреннего рынка по цене ниже себестоимости, составили 57,6 млрд. тенге, а за период 2015-2017 гг. - 167,7 млрд. тенге.

АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках.

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