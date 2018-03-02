Пьяный мужчина разъезжал по городу с пулеметом "Калашникова" в багажнике

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Местные полицейские УВД Костаная задержали 27-летнего мужчину, который перевозил в багажнике своего авто ручной пулемет Калашникова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК «Незаконное хранение, перевозка оружия».

"26 февраля около 23.00 часов в ходе патрулирования дорожно-патрульные полицейские совместно с инспектором СОБР ДВД области остановили автомашину марки Nissan Qashqai. За рулем находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В результате в отношении него составлен протокол по статье 613 КоАП РК", - рассказали в полиции.

В ходе дальнейшего визуального осмотра в багажнике машины полицейские обнаружили не зачехленное огнестрельное оружие похожее на РПК (ручной пулемет Калашникова) и нож.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

"Оно не настоящее, очень хорошая копия. Визуально не отличишь. Только экспертиза подтвердила его копию", - сообщили позже в пресс-службе ДВД региона.

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