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В Мажилисе определили вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

Фото : Мажилис Парламента РК2 марта 2018, 14:35

Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса Парламента РК, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

Это поправки в Соглашение между Казахстаном и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию нашей страны в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

В этом ряду и межправительственное казахстанско-таджикское Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.


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