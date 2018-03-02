В Мажилисе определили вопросы предстоящего пленарного заседания палаты
Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.
Фото : Мажилис Парламента РК2 марта 2018, 14:35
Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса Парламента РК, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.
Это поправки в Соглашение между Казахстаном и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию нашей страны в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.
В этом ряду и межправительственное казахстанско-таджикское Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4906874-095044e40d7e4fd0c56ff3b3b02c3be6
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript