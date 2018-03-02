В Мажилисе определили вопросы предстоящего пленарного заседания палаты

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось бюро Мажилиса Парламента РК, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Палате предлагается рассмотреть ряд ратификационных законопроектов.

Это поправки в Соглашение между Казахстаном и США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию нашей страны в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана.

В этом ряду и межправительственное казахстанско-таджикское Соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств.

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