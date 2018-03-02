На надувном баллоне: «борец с коррупцией» вновь отличился скандальным видео

"Коррупционеры, держитесь, мы плывем за вами...".

Герой скандального видео с вручением "корочки антикоррупционера" в сауне вновь "отличился" - на этот раз видео с обращением к якобы коррупционерам было снято в месте, похожем на спа-центр, передает Zakon.kz.

На записи двое мужчин, без верхней одежды, на надувных баллонах плывут в бассейне.

"Плывем за коррупционерами...Коррупционеры, держитесь, мы плывем за вами", - говорит, смеясь, автор видео.

Далее он называет фамилии людей, судя по всему, занимающих должности в госструктурах Мангистауской области, и называет их "манигистаускими коррупционерами".

В ноябре прошлого года скандал вызвал ролик в участием этого же человека, оказавшегося руководителем ТОО "Альянс казахстанских СМИ "Закон и правосудие" Токбергеном Абиевым. Тогда в сауне, за богато накрытым столом, со словами: "Сегодня принимаем очередного сотрудника департамента по борьбе с коррупцией города Актау..." он вручил красную корочку мужчине. Причем в Нацбюро по противодействию коррупции сообщили позже, что эти люди не имеют к ним никакого отношения. Затем и сами герои видео дали свои пояснения. Новый сотрудник "департамента по борьбе с коррупцией" объяснил произошедшее нелепой словесной ошибкой. А Токберген Абиев в своем видео-обращении пояснил, что в бане речь шла о департаменте по борьбе с коррупцией его частной компании.

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