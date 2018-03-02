Блогеры сняли юмористическое видео о том, как зарегистрировать брак в Казахстане

В видео отмечены основные моменты процесса на которые необходимо обратить внимание.

Директор департамента по связям с общественностью в Государственной корпорации "Правительство для граждан" опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое блогерами в ЦОНе Наурызбайского района города Алматы, передает Zakon.kz.

Свой пост Мурат Жуманбай посвятил всем тем, кто добровольно решил отказался от свободы.

На сей раз мега популярные блоггеры Биржан Ашим и Тават показали, как можно зарегистрировать брак, - написал Жуманбай.

На сайте egov.kz есть вся необходимая информация по вопросу подачи заявления на регистрацию брака в Казахстане.

Для того, чтобы получить услугу онлайн подающему заявление на регистрацию брака необходимо:

Авторизоваться на сайте egov.kz и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

Заполнить заявку. В заявке указать ИИН супруга/супруги, и выбрать отдел регистрации МИО, в котором будет зарегистрирован брак.

Подписать заявку ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Получить подтверждение подачи заявления будущим супругом/супругой. Заявление может ожидать подтверждения не более 48 часов, затем аннулируется.

Подтверждающему заявление на регистрацию брака необходимо:

Авторизоваться и в разделе «История получения услуг» выбрать запрос ожидающий подписания.

Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Оплатить услугу, если она не была оплачена подающим заявление. Подписать заявку ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Для подачи электронного заявления необходимо чтобы оба заявителя вступали в брак впервые и не имели детей. Подача заявления на регистрацию второго и более брака через портал невозможна.

Брачный (супружеский) возраст для мужчин и женщин 18 лет.

Государственная регистрация брака (супружества) производится регистрирующим органом по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о вступлении в брак (супружество).

Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

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