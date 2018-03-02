Задержан вице-министр энергетики Садибеков
Проводится досудебное расследование.
Национальным бюро по противодействию коррупции пресечена преступная деятельность должностных лиц Министерства энергетики Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК Нурлана Жахина.
Так, вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.
Также в участии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б.
По версии следствия, по подписанным Садибековым фиктивным актам Министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге.
Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий.
Помимо этого, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году.
Садибеков, Нурбеков, Дуанбек, Жумалинов и Кадирберлин задержаны.
Проводится досудебное расследование.
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