Что известно о новом президенте Армении 

Президент был избран депутатами впервые с момента перехода страны к парламентской форме правления.

Сегодня в Армении избран новый президент. Им стал Армен Саркисян, сообщает Zakon.kz.

Армен Саркисян родился в городе Ереване 23 июня 1953 г. Женат, имеет 2 детей.

Армен Саркисян с семьей. Фото: aniarc

Образование он получил в столице, окончив в 1976 г. факультет физики Ереванского государственного университета (ЕГУ), а позднее - аспирантуру кафедры теоретической физики ЕГУ. Является кандидатом физико-математических наук, доцентом.

Свою трудовую деятельность Саркисян начал в 1976-1990 гг. преподаванием на факультете физики ЕГУ, основал отдел математического моделирования сложных систем кафедры физики ЕГУ. В 1984-1985 гг. читал лекции и вел научно-исследовательскую работу в Астрономическом институте Кембриджского университета. В 1986-1992 гг. вел научно-исследовательскую работу, читал лекции и работал в МГУ, в научных учреждениях и университетах Германии, США, Греции, Соединенного Королевства.

С 1991 года перешел на дипломатическую работу и в 1991-1996 гг. занимал должность Временного поверенного по делам Армении, затем – посла РА в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В 1992-1996 гг. был старшим послом в Европе, послом РА в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, главой миссии РА в ЕС.

В 1996-1997 гг. занимал должность премьер-министра РА. В 1998-1999 гг. переназначен послом РА в Соединенном Королевстве и Ватикане.

В 2000-2013 гг. являлся старшим советником ЕБРР, учредительным председателем Eurasia House International, учредителем-председателем Евразийского центра Кембриджского университета, основателем ежегодного Евразийского медиафорума, учредителем ежегодной конференции бизнес-школы Кембриджского университета, председателем Давосского глобального совета энергетической безопасности Всемирного экономического форума (World Economic Forum), сопредседателем Института Восток – Запад (East West Institute), сопредседателем Euro-Atlantic Security Initiative (сопредседатель комиссии, председатель энергетической безопасности).

Учредительный председатель British -Armenian All -Party Parliamentary Group , член Совета Global LeadershipFoundation, член Совета Kennedy School of Government , Harvard University , член Совета Harris School of PublicPolicy Studies , University of Chicago , попечитель John Smith Trust , член Совета Всеармянского благотворительного союза, учредитель благотворительного фонда “Ереван – моя любовь” и др.

В 2000-2013 гг. главный советник Alcatel , Lucent , Telefonica , British Petrolium , Merrill Lynch -Bank օ f America и других международных компаний.

Армен Саркисян был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени (2017 год), в 2008 г. Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым награжден орденом Сурб Григор Лусаворич. В 1997 г. Его Святейшество Папа Римский Иоанн Павел Второй удостоил его степени "Большой Крест ордена Св. Григорий Великий".

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

