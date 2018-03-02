МОН РК: На переиздание учебников не будут тратиться бюджетные средства

Издательства будут проводить поэтапную работу вплоть до 2025 года.

Директор департамента дошкольного и среднего образования Шолпан Каринова рассказала о механизме по переводу учебников на латинскую графику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года издание учебников нулевого класса будет на латинице. Об этом мы ранее заявляли. Никаких государственных средств затрачено на это не будет, поскольку изготовление учебников находится в конкурентной среде. Сегодня издательство работает над этим вопросом. В целом на апробации находится пять учебников «Әліппе» и «Букварь» на русском языке. Сегодня педагоги имеют возможность ознакомиться с этими учебниками», - сообщила она на брифинге в СЦК.

По ее словам, издательства будут проводить поэтапную работу вплоть до 2025 года.

«До 2020 года время есть, издательства будут работать. Необходимая педагогическая экспертиза будет проводиться. Переход на латиницу согласно плану до 2025 года и поэтапно ежегодно финансовые расходы будут предусмотрены только на приобретение учебников, а также повышение квалификации педагогов», - отметила она.

Каринова также подчеркнула, что работа в данном направлении будет проводиться не только по непосредственному переводу учебников на латиницу.

«МОН РК входит в рабочую группу по переходу на латинскую графику. Несколько заседаний комиссии по терминологии, методологии прошли. Готовится большой план по переходу на латиницу, в том числе вопросы обеспечения школьников учебниками, подготовка педагогов и самих учащихся», - сказала она.

Азамат Сыздыкбаев

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