Названо странное занятие южных полярников во время зимы

Ученые на Южном полюсе устраивают марафон фильмов ужасов «Нечто» каждую зиму, когда оказываются отрезанными от внешнего мира. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Gizmodo.

Полярники смотрят в спортзале оригинальный фильм «Нечто» (The Thing From Another World) 1951 года, Нечто (The Thing) 1982 года и одноименный приквел 2011-го. Странная традиция соблюдается из года в год, марафон начинается после того, как с полярной станции Амундсен-Скотт, где располагается 10-метровый телескоп, улетает последний самолет.

Серия фильмов «Нечто» основана на научно-фантастической повести Джона Кэмпбелла-младшего «Кто идет?» В ней рассказывается о группе полярников, которые обнаруживают вмерзшего в лед пришельца. Существо приносят на станцию, где оно сбегает и принимается убивать ученых. Пришелец оказывается способен принимать различные образы, в том числе копировать облик людей.

