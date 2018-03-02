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Названо странное занятие южных полярников во время зимы

Странная традиция соблюдается из года в год.

Фото : Фото: @SPTelescope / Twitter2 марта 2018, 14:59

Ученые на Южном полюсе устраивают марафон фильмов ужасов «Нечто» каждую зиму, когда оказываются отрезанными от внешнего мира. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Gizmodo.

Полярники смотрят в спортзале оригинальный фильм «Нечто» (The Thing From Another World) 1951 года, Нечто (The Thing) 1982 года и одноименный приквел 2011-го. Странная традиция соблюдается из года в год, марафон начинается после того, как с полярной станции Амундсен-Скотт, где располагается 10-метровый телескоп, улетает последний самолет.

Серия фильмов «Нечто» основана на научно-фантастической повести Джона Кэмпбелла-младшего «Кто идет?» В ней рассказывается о группе полярников, которые обнаруживают вмерзшего в лед пришельца. Существо приносят на станцию, где оно сбегает и принимается убивать ученых. Пришелец оказывается способен принимать различные образы, в том числе копировать облик людей.


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