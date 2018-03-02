Почему у здания посольства США в Казахстане приспустили флаг

Американцы чествуют память президентского пастора Билли Грэма.

В посольстве США в Казахстане объяснили, почему у здания дипведомства был приспущен флаг, передает Zakon.kz.

В пресс-службе посольства пояснили, что американцы чествуют память президентского пастора Билли Грэма, который скончался 21 февраля в возрасте 99 лет. Церемония прощания с Билли Грэмом состоялась 28 февраля в Ротонде Капитолия.

Церемонии в Ротонде Капитолия обычно проводятся в память о президентах США, других выдающихся лидерах и командующих войсками. Этой чести посмертно удостоились 11 президентов, включая Авраама Линкольна и Джона Кеннеди. Эта редкая почесть была ранее оказана только трем частным гражданам – активистке движения за гражданские права Розе Паркс в 2005 году и двум погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам полиции Капитолия в 1998 году.

После памятной церемонии 2 марта в библиотеке имени Билли Грэма в Шарлотте (штат Северная Каролина), Грэм будет похоронен рядом с могилой его супруги Рут.

Фото: Chip Somodevilla/Anadolu Agency/Getty Images

После назначения священником церкви Южных баптистов в 1939 году Грэм быстро стал популярным благодаря своим проповедям в Соединенных Штатах, а затем и во всем мире. Сообщество евангелистов имени Билли Грэма утверждает, что его проповеди слышали почти 215 миллионов человек в 185 странах и территориальных образованиях и еще миллионы по радио и телевидению, пишет share.america.gov.

Фото: diasporanews.com

В 1954 году Грэм в течение 12 недель выступал перед толпами людей в Лондоне. Он также проповедовал во многих других европейских городах. В последующие десятилетия он посетил страны Азии, Латинской Америке и Европы, а также Австралии и Новой Зеландии. Самая многочисленная аудитория за все время выступлений Грэма – миллион сто тысяч человек – собралась на Йоидо плаза в Сеуле (Южная Корея) в 1973 году.

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