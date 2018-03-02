Заседание Регионального штаба города Астаны по вопросам технического регулирования и метрологии

2 марта 2018 года, в здании «Эталонный центр», прошел круглый стол в рамках Регионального штаба города Астаны по вопросам технического регулирования и метрологии.

Целью данного мероприятия является разъяснение представителям бизнес сообщества и отраслевых ассоциаций норм законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, которые будут способствовать в улучшении индикатора «Качество поставщиков на внутреннем рынке» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

На повестке дня были обсуждены темы «Международная стандартизация», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу обеспечения единства измерений», «Приказ ТОО «НЦА» «О некоторых вопросах по экспорту продукции», предусматривающий процедуры подтверждения соответствия продукции по схеме сертификации № 9 и сокращение сроков выдачи сертификата о происхождении товара на экспортируемые товары в третьи страны.

В ходе заседания были озвучены актуальные вопросы в сфере международной стандартизации, изменения вносимые в Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», а также пути сокращения сроков подтверждения соответствия экспортируемой продукции.

По итогам заседания состоялся продуктивный обмен мнениями, на все заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы, также даны рекомендации по применению национальных и международных стандартов в своей деятельности, которые существенно повысят качество отечественного предпринимательства.

Мукыжанов Г.Г.