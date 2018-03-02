Чудо в перьях: Шэрон Стоун надела самое провокационное платье за всю свою карьеру

10 марта Шэрон Стоун исполнится 60 лет.

Модные эксперты не всегда с восторгом относятся к звездам за 50, делающим ставку на провокацию и сексуальность. Однако мы уверены: к Шэрон Стоун, недавно надевшей платье с прозрачными вставками, у них не возникнет вопросов.

10 марта Шэрон Стоун исполнится 60 лет, однако сама актриса, похоже, не воспринимает свой образ серьезно. Звезда, чье имя до сих пор считается синонимом эталона красоты и стиля, обожает одеваться сексуально и привлекать этим всеобщее внимание.

На состоявшуюся 27 февраля лос-анджелесскую премию Forbes Travel Guide Стоун пришла в эффектном платье с прозрачными вставками и декором в виде кристаллов и перьев. Отдельно стоит отметить, что Шэрон не побоялась открыть руки и декольте — зоны, на которых женщины ее возраста предпочитают не акцентировать внимание.

Свой образ актриса дополнила ювелирными украшениями с бриллиантами и макияжем с акцентом на губы. Несколько фотографий с мероприятия Стоун опубликовала в своем Инстаграме. Фолловеры актрисы мгновенно отреагировали и в комментариях под снимками засыпали ее комплиментами.

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