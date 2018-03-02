Volkswagen показал интерьер нового Touareg

Немецкая компания Volkswagen опубликовала первое официальное изображение интерьера флагманского внедорожника Touareg нового поколения.

Согласно предварительной информации, в оформление интерьера нового VW Touareg используется так называемое понятие Innovision Cockpit, который включает в себя 12-дюймовый цифровой приборный блок и 15-дюймовым дисплей информационно-развлекательной системы. Отметим, что в ближайшее время инновационный виртуальный кокпит может появиться у модели Arteon.

Как видно на официальном фото интерьера внедорожника Volkswagen Touareg нового поколения, сенсорный монитор сильно наклонён в сторону водителя, поэтому его экран не виден с этого ракурса.

В целом, оформление салона нового внедорожника Volkswagen Touareg 2019 модельного года выглядит стильно и современно, но и лаконично. Такой подход к оформлению интерьера является фирменной «фишкой» немецкого производителя.

Более подробная информация о долгожданной новинке будет рассекречена в самое ближайшее время. Вкратце напомним, что внедорожник Volkswagen Touareg третьего поколения построен на платформе MLB Evo, что обещает снижение веса и увеличение жёсткости.

Via livecars

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