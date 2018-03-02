К приезду Назарбаева и Путина в аэропорту Петропавловска расширят стоянку для самолетов

Данный вопрос был обсужден в ходе визита первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина в Северо-Казахстанскую область.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов отметил, что в связи с проведением Форума межрегионального сотрудничества двух стран есть необходимость расширить стоянку воздушных судов с двух до шести мест, передает Sputnik Казахстан.

"Спецтехника, которая стоит на балансе аэропорта, уже устарела. Мы договариваемся с компаниями по загрузке аэропорта, и они обращают внимание в том числе и на оснащенность техникой. Аэропорту необходимо семь единиц новой техники", — проинформировал глава региона.

Аскар Мамин пообещал поддержку в вопросе расширения стоянки и приобретения спецтехники.

В 2016 году в аэропорту завершили реконструкцию. Примечательно, что международный аэропорт города Петропавловска функционирует с 1974 года, и с момента существования это первая масштабная модернизация воздушной гавани. Реконструкция терминала позволила улучшить качество обслуживания пассажиров, а также создать условия, отвечающие требованиям безопасности и обновить необходимое оборудование.

На реконструкцию из резерва правительства Казахстана было выделено 7 миллиардов тенге. В результате проведенных работ было усилено существующее покрытие взлетно-посадочной полосы асфальтобетоном толщиной 10 сантиметров, полоса удлинена до 2 800 метров и расширена до 45 метров.

Кроме этого, реконструировали рулежную дорожку и перрон, установили светосигнальное оборудование по требованиям международных стандартов, заменили все инженерные коммуникации, закупили для аэровокзала рентген-телевизионное досмотровое оборудование, установили видеокамеры.

После реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт Петропавловска может принимать современные типы воздушных судов без ограничений. Планировалось, что здесь будут открыты рейсы в Россию, Китай и страны дальнего зарубежья. Но пока рейсы из Петропавловска осуществляются в Астану, Алматы и Шымкент и обратно.

Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/regions/20180302/4781129/petropavlovsk-aeroport-forum-stoyanka-rasshireniye.html

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