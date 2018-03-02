В коде Instagram нашли функцию видеозвонков

Судя по всему, принадлежащая Facebook визуальная соцсеть собирается дополнить функцию приватной переписки между пользователями Direct голосовыми и видеозвонками.

Instagram, став самым популярным в мире фотоприложением и одной из самых популярных соцсетей, не собирается останавливаться — на очереди "живое" общение между пользователями. В коде приложений Instagram и Instagram Direct для Android обнаружили файлы и значки, связанные с голосовыми и видеозвонками.

Об этом сообщает TechCrunch — с изданием соответствующими материалами поделился 14-летний читатель из Индии, Айшан Агарвал.

Позже другой пользователь обнаружил "следы" разрабатываемых новых функций и в iOS-приложении:

Instagram video chat is also coming to iOS (but it's clearly not ready just yet) https://t.co/JagC5ChC99 pic.twitter.com/vZjtrCtWwF — Guilherme Rambo (@_inside) 2 марта 2018 г.

Судя по всему, принадлежащая Facebook визуальная соцсеть собирается дополнить функцию приватной переписки между пользователями Direct голосовыми и видеозвонками, и уже начала постепенно добавлять эти возможности в скрытом виде в свои мобильные приложения.

Представитель Instagram заявил изданию: "Я боюсь, мы не можем это прокомментировать". Однако, учитывая, что намеки на реализацию в приложении звонкового сервиса обнаружили в уже выпущенных приложениях, отрицать разработку новой функции становится трудно.

Один из главных конкурентов Instagram, мессенджер Snapchat, реализовал видеозвонки еще в 2014-м, а в 2016-м — усовершенствовал функцию, добавив возможность отправлять друзьям короткие голосовые или видеозаметки. Если Instagram удастся предложить пользователям более привлекательный инструмент для визуальных коммуникаций, часть аудитории Snap может "изменить" молодежному мессенджеру.

По крайней мере, с технологической основой для реализации такого сервиса у Instagram проблем быть не должно — в мессенджере владеющего Instagram Facebook голосовые звонки появились в 2013-м, видео — в 2014-м, а два года назад в приложении реализовали групповые видеочаты с поддержкой до шести пользователей. По данным за 2017-й функцией звонков в Facebook Messenger пользовались около 400 млн человек ежемесячно.

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