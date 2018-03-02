Чем увлекается первая леди Армении

Нуне Саркисян по образованию журналист. Она является достаточно успешным автором книг для детей.

Сегодня в Армении избран новый президент. Им стал Армен Саркисян. Мы хотели бы рассказать и о первой леди Армении, сообщает Zakon.kz.

Нуне Саркисян по образованию журналист. Она является достаточно успешным автором книг для детей.

По информации Daily Mail, у нее самая большая коллекция мебели марки David Linley: основатель фирмы- племянник королевы Елизаветы и один из ее ближайших друзей.

Она выросла в строгой экономии советского режима. Ее отец– журналист, а мать учительница.

Нуне и Армен встретились в ереванской школе, когда ей было 14 лет, а ему -15 . Она встретила Армена и влюбилась, когда училась в школе.

Они вместе поступили в Ереванский государственный университет: Армен изучал физику, Нуне – языки. После окончания университета Армену предложили место в Кембридже, университеты предлагали ему работу 13 раз до того, как ему было позволено переехать.

Ко времени переезда Армена в Британию, они уже были женаты и у них было двое сыновей- Вартан и Айк. Однако, в советское время женам не разрешали переезжать вместе с мужьями-учеными, и Нуне впервые приехала к мужу только на месяц в апреле 1985 года.

После того как Армения стала независимой, Армен был назначен послом в Лондоне и в 1992 году Нуне и мальчики приехали к нему. После этого он был назначен премьер-министром в 1996. Нуне провела два года между Лондоном, где учились сыновья и Ереваном, где она жила с мужем.

Армен Саркисян вновь стал послом. Нуне гордо показывает на фотографию в рамочке, где Армен склонился перед королевой Елизаветой.

Ее внуки четырехлетняя Саванна и двухлетний Армен – дети сына Вартана и его жены-американки.

Нуне отмечается, что ее сыновья чувствуют себя британцами, но гордятся корнями.

Она подчеркивает, что пожертвовала своими амбициями для благополучия своей семьи, но никогда не жалела об этом. У ее сына Вартана компания по кибер-безопасности.

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