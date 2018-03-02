Учебники для школьников 3, 6 и 8 классов будут доступны в электронном виде

Директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о преимуществах готовящихся к переизданию учебников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство образования и науки постоянно работает над повышением качества учебников и обучающей литературы. В течение следующего учебного года в 3, 6 и 8 классах будут обновлены учебники. Ожидается, что количество учащихся в этих классах составит 800 тысяч. И наша задача - обеспечить их качественными учебниками», - сказала она на брифинге в СЦК.

Шолпан Каринова подчеркнула, что к этим учебникам в обязательном порядке будет прикреплена и электронная версия.

«Это позволит ученикам с пользой использовать свои гаджеты, загрузив электронную версию на телефон, в зависимости от желания родителей ученики смогут использовать бумажный или электронный вариант. Министерство внесло свои рекомендации согласно пожеланиям родителей», - добавила она.