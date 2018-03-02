Больше 40 матчей в еврокубках. Восемь фактов о новичке «Актобе»

Рейналдо три раза выигрывал чемпионат Азербайджана и один раз Кубок страны

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку любопытных фактов о бразильском нападающем «Актобе» Рейналдо дос Сантосе Силве.

1. Рейналдо выступал за бразильский «Наутико Ресифи», бельгийские «Андерлехт», «Серкль Брюгге» и «Вестерло», азербайджанский «Карабах», турецкий «Аданаспор» и словацкий «Спартак» (Трнава). Большая часть карьеры 28-летнего бразильца прошла в «Карабахе» — там он играл с 2013 по 2017 год (124 матча, 60 мячей, 4 передачи).

2. В составе «Карабаха» Рейналдо три раза выигрывал чемпионат Азербайджана и один раз Кубок страны. Что касается личных достижений, то в сезоне-2013/14 он с большим отрывом с 22 мячами стал лучшим бомбардиром азербайджанской Премьер-лиги.

3. Бразильский новичок «Актобе» — опытный еврокубковый боец. На его счету 41 матч в Лиге чемпионов и Лиге Европы (12 мячей, 1 передача). Особенно успешным для него получился все тот же сезон-2013/14 — в шести матчах квалификации Лиги Европы он сумел забить четыре мяча и заработать один ассист.

4. Если того требует ситуация, Рейналдо готов продемонстрировать свою технику.

5. Сайт Transfermarkt.de оценивает бразильского нападающего в 500 тысяч евро. Его максимальная стоимость была 1,2 миллиона евро (сентябрь 2016-го). Этот же ресурс напоминает, что Рейналдо универсал — он может сыграть не только роль центрфорварда, но и под нападающим, и на обоих флангах атаки, а также по всему фронту полузащиты.

6. В родном городе Рейналдо, Арапираке, в его честь даже расписывают стены.

7. Несколько лет назад Рейналдо был близок к тому, чтобы получить азербайджанский паспорт и выступать за национальную сборную этой страны, однако этого так и не случилось.

8. В 2011 году нелепая розовая кепка Рейналдо стала объектом насмешек — ее даже обсудили в бельгийском телешоу, на которое был приглашен тогда еще нападающий «Андерлехта» Ромелу Лукаку.