В Армении новый президент

Национальное собрание Армении избрало президентом страны кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна, передают «Новости-Армения».

За Саркисяна отдали свои голоса 90 парламентариев, против — 10. Таким образом, Саркисян был избран четвертым президентом страны.

Отмечается, что президент был избран депутатами впервые с момента перехода страны к парламентской форме правления.