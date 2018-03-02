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В Армении новый президент

 

Национальное собрание Армении избрало президентом страны кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна, передают «Новости-Армения».

За Саркисяна отдали свои голоса 90 парламентариев, против — 10. Таким образом, Саркисян был избран четвертым президентом страны.

Отмечается, что президент был избран депутатами впервые с момента перехода страны к парламентской форме правления.

 

2 марта 2018, 15:24
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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