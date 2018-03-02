В шымкентском зоопарке родились четверо медвежат
Горожане могут предложить имена новорожденным питомцам.
Фото : inform.kz2 марта 2018, 15:32
В Шымкентском зоопарке пополнение: родились сразу четверо медвежат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В январе медведица по имени Зина родила двоих медвежат, а через 2 недели такой же приплод принесла Люся. Определить пол медвежат сотрудники зоопарка пока не смогли - медведицы ревностно стерегут своё потомство и не подпускают посторонних.
К слову, имена новым обитателям пока не выбраны - горожане могут оставить свои предложения на официальной странице зоопарка в Facebook.
Всего в зверинце живет 11 медведей, 9 из них - бурые, 2 - Тянь-Шаньские, занесённые в красную книгу.
Сайра Амантаева
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